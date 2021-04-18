Sadi Çeri: Bu tür kritik maçlarda hata yapmamalısınız

Süper Lig’in 35. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Kasımpaşa’da teknik sorumlu Sadi Çeri, ilk yarıda çok pozisyon harcadıklarını ve mental olarak daha iyi olmaları gerektiğini söyledi. Çeri, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça çok etkili başladıklarını ifade etti.

Bu tür maçlarda yakalanan pozisyonların çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini anlatan Çeri, şunları kaydetti:

"Bu tür maçlarda 1-2 pozisyon bulduysanız daha fazlasını da yapmalısınız. Çünkü bu tür kritik maçlarda hata yapmamalısınız. Ancak ilk yarı çok pozisyon harcadık. Dolayısıyla bunun da bedeli oldu. Maçın geneline bakacak olursak üstün taraftık. Bugün burada 2 puan bıraktık. Mental olarak daha iyi olmak zorundayız. Çünkü çıkışı ancak bu şekilde yakalayabiliriz. Eski alışkanlıkları bırakıp, ilk yarıdaki oyunu daha uzun süreye yaymalıyız."