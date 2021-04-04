Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri 1-0 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Sadi Çeri'nin açıklamaları...

İyi başlangıç oldu. Biz keyif veren futbol oynayacağız demiştik. Rakibin stoperleri oyuna giriyordu ve oyunu daraltıyorlardı. Isaac'a ilerde kalmasını istedik ve Beşiktaş'ın takım boyunu uzatmaya çalıştık. 3 puan aldığımız için çok mutluyuz. Bu galibiyeti Kasımpaşa taraftarına armağan ediyoruz.

Maç maç bakarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Keyif veren futbolu sahaya yansıtarak tekrar çıkışa geçmek istiyoruz.