Sadi Çelik: Yeni Malatyaspor 1 puan için oynadı

Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa sahasında Helenex Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kaldı. 90 dakikanın ardından Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çelik, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Yeni Malatyaspor'un beklediklerini gibi oynadıklarını ve 1 puan için sahaya geldiğini belirten Sadi Çelik, "3 puan için oynuyorduk. Rakibimiz kapandı. Biz rakip alana topu geçirip orada bütün takım olarak pozisyon aradık. Ancak 3'üncü bölgede etkili olamadık. Atak ve organizasyon geliştirsek de sonuçlandıramadık. Antrenmanlarda buna çalışacağız. Bunun dışında rakibimize çok pozisyon vermedik. Bir tek ilk yarıda Ertuğrul'un bireysel bir hatası vardı, onlar da olacaktır. Onun dışında rakibimize hiç pozisyon vermedik" şeklinde konuştu.