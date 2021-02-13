Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, FOX TV'ye konuk oldu. Saran, pandemi süreci, iş dünyası, spor yayıncılığı ve Fenerbahçe hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ajansspor'un haberine göre; Sadettin Saran, "TFF Başkanı Süper Lig için yeni ihale yapılacağını söyledi. Bu yayın haklarında son derece iddialıyız. Süper Lig’de yeni yayın ihalesinde şartnameyi alacağız" dedi.

"Pandemi sürecine en hızlı adapte olan şirketlerden biriyiz"

Pandemi sürecinin Saran ailesini nasıl etkilediği sorusuna yanıt veren Sadettin Saran, "Annem babam bende kalıyor. Kızım üniversiteye gitmedi, biz de pandemiye tüm dünya gibi hazırlıksız yakalandık. Pandemi sürecine Türkiye'de en hızlı adapte olan şirketlerden bir tanesiyiz. Uzaktan çalışmaya geçtik. Stüdyolarda sürekli çalışanları da rotasyona geçirdik. İlk dalgayı vakasız atlattık" diye konuştu.

"Yurt dışında 2 spor kanalı kuruyoruz"

Saran, tüm dünyayı sarsan salgın döneminden güçlenerek çıktıklarını ifade etti. Sadettin Saran, "Krizlere aşina bir ülkeyiz. İki kriz yaşadık. Ülke ve şirket olarak cesur kararlar alabildik. Pandemi sürecinde şirketimiz büyüdü. Daha önceki krizlerde olduğu gibi bundan da büyüyerek çıktı. Çek Cumhuriyeti'nde otel aldık, Türkiye'de yapım şirketi kurduk. Bir de S Sport Plus var, orada da büyüme devam ediyor. Bu kriz bizim avantajımıza oldu. Yurt dışında 2 tane spor kanalı kuruyoruz. Programlar 1.5 milyar insana ulaşacak. Uzak Doğu'ya açılıyoruz" dedi.

"Uzaktan çalışma kalıcı olacak"

Yeni bir döneme geçildiğini ve uzaktan çalışma modelinin kalıcı olacağını belirten Saran, "Uzaktan çalışma, bunlar kalıcı olacak. Biz bir toplantı için ülke değiştiriyorduk. Bundan sonra istisnalar dışında böyle olmayacak. Ben haftada 2 saat İspanyolca ders alıyorum. Hocam Taksim'den 1 saatte geliyordu. Şimdi uzaktan bağlanıyor. Bundan sonra böyle olacak. Biz de buna adapte olduk" açıklamasını yaptı.

"S Sport Plus yüzde 400 büyüdü"

Spor yayıncılığı konusunda Saran Group'un öncü olduğunun altını çizen Saran, "Spor müthiş bir yer edindi hayatımızda. Pandemide teknoloji çok gelişti. Dijital dönüşüm hızlandı. En kuvvetli güç spor. Biz bunu fark ettik ve 2017 yılında S Sport Plus'ı kurduk. Dünyanın en iyi liglerin bulunduğu bir platform ve yüzde 400 büyüdü. Pandemiyi biz lehimize çevirdik" dedi.

"Süper Lig yayın ihalesinde iddialıyız"

Sadettin Saran, Süper Lig yayın ihalesi konusunda da konuştu. Saran, "TFF Başkanı, 'Süper Lig maçlarıyla ilgili yeni ihale yapacağız' dedi. Biz son derece iddialıyız. İngiltere Ligi'ni 50 bin dolara aldık, şimdi 50 milyon dolar civarında. Mevcut iki kanalımız 7 milyon haneye ulaşıyor. Türkiye'de ligi de çekiyoruz, Avrupa'da da değişik liglerin çekimi biziz. Bu ihale için en iddialı şirket biziz. Şartnameyi alıp değerlendireceğiz" açıklamasını yaptı.

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"Fenerbahçe şampiyonluğun en güçlü adayı"

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin durumuyla ilgili gelen soruya Saran, "Fenerbahçe, şampiyonluğun en güçlü adayı dedim. Hala o noktadayım. Bazı sıkıntılar var ama Nelson Mandela'nın çok güzel bir sözü var. Mandel, 'Ben hiç kaybetmedim, ya kazandım ya öğrendim' diyor. Fenerbahçe şampiyonluğun en büyük adayı. Mesut Özil'i Türkiye'ye getirmek neredeyse imkansızdı. Getirdikleri için yöneticileri tebrik etmek lazım" görüşünü paylaştı.

"Bu yönetim devam etmeli"

FOX TV Spor Müdürü Elvan Erat'ın, "Daha önce başkanlık için adınız geçmişti. Seçim için neler söylersiniz?" sorusuna ise Sadettin Saran net bir yanıt verdi. Saran, "Türkiye'de her 10 kişiden birine başkan deniyor. Ben aday olmak için aday olmam. Fark yaratacağıma inandığım zaman aday olurum. Fenerbahçe şampiyonluğa giderken, kenetlenmeliyiz. Bu kongrede aday olmayacağım. Bu yönetim devam etmeli" dedi.

Gençlere tavsiyeleri...

İlker Karagöz'ün, 'Gençler için umut verici şeyler söyler misiniz?' ifadeleri üzerine ise Sadettin Saran şu açıklamayı yaptı:

"Kaybedenler; sürekli bahane üretenler, piyasa çok kötü diyenler... Kazananlar da her şeyden fırsat çıkarmaya çalışıp mazeret üretmeyenlerdir. Önümüzde kriz var, gençler için zor bir dönem ama takip etmek lazım. Tarım çok önemli bir noktaya geliyor. Biz de bu şirketi kurarken yardım istemekten korkmadım. Yardım derken fikir anlamında söylüyorum. Bu dijital dönüşüm çok hızlandı. Zoom'un 10 milyon abonesi varken 400 milyona çıktı. S Sport Plus'ta geldiğimiz nokta uluslararası düzeyde. Pes etmemek lazım. Gençler bazen yardım istemekten çekiniyor. Tarımda ciddi fırsatlar görüyorum. Tünelin sonu gözüküyor, aşıdan sonra başka bir dünya olacak. En güçlü olan değil, adapte olan kazanacak. Kendimizi geliştirmek için çok büyük fırsat var."

"Spor benim vazgeçilmezim"

Öte yandan Sadettin Saran spor yapmaktan hiçbir zaman taviz vermediğini söylerken, "Her sabah, haftanın 6 günü yapıyorum. Spor benim vazgeçilmezim. Hayır işleri için de değişik yerlerde spor salonları yaptırdık. 3 bin çalışanımızla, en iyi yatırım iyiliğe yapılan yatırımdır diyoruz ve buna inanıyoruz. Bugüne kadar 21 senede 21 spor salonu yaptırdık. 23 Nisan'da Elazığ'da 21'inciyi açacağız. 22'nciyi de 29 Ekim'de Çanakkale'de açacağız" dedi.

"Boş beyin, şeytanın oyun alanıdır"

"Türkiye bütün dünya için önemli bir ülke. Stratejik ortağız. ABD ile son zamanlarda sıkıntılar var. En haklı olduğumuz zamanda bile duruşumuzu izah edemedik. Biden, Trump'tan daha zor birisi. Lobicilikte az faaliyet gösteriyoruz. Bunları yapabilirsek, ABD ile çözemeyeceğimiz sorun yok. Biden ile daha önce bir araya gelmiştik" diyen Saran, son olarak annesi Geraldine Saran'ın bir sözüyle konuşmasını noktaladı:

"Boş beyin, şeytanın oyun alanıdır. O yüzden spor salonları açtık. En iyisi olma, olabileceğinin en iyisi ol derim. Gençlere fazla yüklenmeden bunu öğretmek lazım."



