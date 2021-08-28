Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü olarak Bursa'ya ilk Olimpiyat madalyasını kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün milli tekvandocusu Hatice Kübra İlgün, şehrin yüzünü güldürürken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da elde edilen başarı nedeniyle hem Kulüp Başkanı Gökhan Dinçer hem de Hatice Kübra İlgün'ü kutladı.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Tokyo 2020'de madalya kazanan sporcular, aileleri ve kulüp başkanlarını ağırlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan tüm sporcularla gurur duyduğunu ifade etti. Organizasyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın selamlarını ileten Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer, Hatice Kübra İlgün'ün Bursa'ya ilk Olimpiyat madalyasını kazandırmasının gururunu yaşadıklarını ifade ederken, böylesine önemli bir başarının hem kendilerinin hem de şehrin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Hatice Kübra İlgün'ün başarısının sadece Bursa'yı değil tüm Türkiye'yi gururlandırdığını belirtirken, elde edilen sonuçta emeği olan herkesi kutlayıp, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a da selamlarını iletti. Bu arada Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer de organizasyonda madalya kazanan milli sporcularla bir araya gelirken, başarılı sporcuları tebrik etti.

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