Galatasaray 'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Marsilya maçında sakatlanan ve bir süre takımdan uzak kalan Sacha Boey, Instagram hesabından açıklamalarda bulundu.

Fransız futbolcu yapmış olduğu paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Sevgili taraftarlar, sizlere şu anki durumumu ve sahadaki eksikliğimi anlatmak için yazıyorum... Bildiğiniz gibi sakatlığım, takımda olmamı ve Galatasaray'ın renklerini gururla savunmamı engelliyor."

"Benim için kolay bir zaman değil ama bu durumdan da bir tecrübe ediniyorum. Mümkün olan en kısa sürede geri dönmek için her gün çok çalışıyorum. Aklımda tek bir hedef var; hepinizin önünde sahalara geri dönmek ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak."

Galatasaray forması ile 7 maça çıkan 21 yaşındaki Fransız futbolcu 1 gol kaydetti.