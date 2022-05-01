Sacha Boey: Ufak detaylar yüzünden gol yiyoruz

Süper Lig 'in 35. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor 'a 3-2'lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından Sarı Kırmızılılar'ın genç futbolcusu Sacha Boey yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

21 yaşındaki Fransız futbolcunun açıklamaları şu şekilde:

"Çalıştığımız yerden, özellikle ortalardan gol yedik. Fırsatlar da bulduk ama bunları tam olarak değerlendiremedik. Çalışıyoruz ama ufak detaylar yüzünden gol yiyoruz."





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