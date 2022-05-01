Sacha Boey: Ufak detaylar yüzünden gol yiyoruz
Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor'a 3-2'lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından Sarı Kırmızılılar'ın genç futbolcusu Sacha Boey yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı ve "Çalışıyoruz ama ufak detaylar yüzünden gol yiyoruz." ifadelerini kullandı.
Süper Lig 'in 35. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor 'a 3-2'lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından Sarı Kırmızılılar'ın genç futbolcusu Sacha Boey yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.
21 yaşındaki Fransız futbolcunun açıklamaları şu şekilde:
"Çalıştığımız yerden, özellikle ortalardan gol yedik. Fırsatlar da bulduk ama bunları tam olarak değerlendiremedik. Çalışıyoruz ama ufak detaylar yüzünden gol yiyoruz."