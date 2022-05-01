MENÜ

Sacha Boey: Ufak detaylar yüzünden gol yiyoruz

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor'a 3-2'lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından Sarı Kırmızılılar'ın genç futbolcusu Sacha Boey yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı ve "Çalışıyoruz ama ufak detaylar yüzünden gol yiyoruz." ifadelerini kullandı.

01 Mayıs 2022, Pazar 22:56 Son Güncelleme:
- A +
Sacha Boey: Ufak detaylar yüzünden gol yiyoruz

Süper Lig 'in 35. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor 'a 3-2'lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından Sarı Kırmızılılar'ın genç futbolcusu Sacha Boey yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

21 yaşındaki Fransız futbolcunun açıklamaları şu şekilde:

"Çalıştığımız yerden, özellikle ortalardan gol yedik. Fırsatlar da bulduk ama bunları tam olarak değerlendiremedik. Çalışıyoruz ama ufak detaylar yüzünden gol yiyoruz."


İlgili Haberler
Galatasaray taraftarlarından yönetime tepki


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...