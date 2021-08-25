Galatasaray 'ın yeni transferi Sacha Boey Randers'la oynanacak maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

'Galatasaray Celtic'ten daha büyük kulüp!'

Kendimi geliştirmek için Galatasaray'a geldim. Kollektif olarak oynamak zorundayız. Celtic'in teklifi vardı ve Galatasaray daha büyük bir kulüp. Büyük olduğu için Galatasaray'ı tercih ettim.

Açıkcası Galatasaray'a gelmeden önce bir ya da iki futbolcuyu biliyordum. Daha sonra aramıza yeni futbolcular da katıldı. Galatasaray'ın ana hedefi birinci sıraya çıkmak ve biz de bu hedef doğrultusunda çalışacağız.

'İdolüm Hakimi ve Marcelo'

Galatasaray'ı çocukluğumdan beri tabii ki biliyorum. Özellikle Avrupa'da oynadığı maçlardan dolayı. Marcelo ve Hakimi'yi idol olarak görüyorum.











