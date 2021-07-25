Bir gecede üç transfer bombası birden patlatan Galatasaray 'ın, yeni Fransız sağ beki Sacha Boey'in, bu gece İstanbul'da olması bekleniyor. Ülkesinde Rennes takımının formasını giyen 20 yaşındaki futbolcuyu, Fransız futbolunun içerisinde görev yapan iki isme sorduk. Fransız futbolcu temsilcisi Laurent Abitebol, Sacha Boey'le ilgili olarak, "Gelişime çok açık bir oyuncu. Sağ ve sol bek oynayabiliyor. Dijon'da etkili bir performans sergiledi. Rennes takımı ucuz bir rakama bıraktı. Gelecekte Fransa Milli Takımı'nda rahatlıkla oynayabilecek bir yeteneğe sahip. Fatih Terim ile oyunu hücum yönünde gelişim gösterecek bir yetenek" açıklamasını yaptı.

'O potansiyeli gördüler'

Fransa'da yaşayan futbolcu temsilcisi Lucas Köse ise genç oyuncuyu şu sözlerle anlattı: "Fransa'nın en iyi sağ beklerinden biri olacak kesinlikle. Atlet bir oyuncu. Oyun bilgisi yüksek. Fransa'dan birçok takımın izlediği ve gelişimini takip ettiği bir yetenek. Biraz daha tecrübe kazanırsa ileride Fransa Milli Takımı oyuncusu olacak. Bu potansiyeli var. Monaco ve Angers, bu oyuncuyu istemişlerdi. Türkiye onun için ideal bir lig. Süratli ve soğukkanlı. Galatasaray takımına güç katacaktır. Fransa Milli Takımı hocalarının sürekli takip ettiği bir yetenek. Bu da ondaki potansiyeli gösteriyor."

Bonservisi 1 milyon Euro

Bu gece İstanbul'a gelmesi ve yarın sağlık kontrolünden geçmesi beklenen Sacha Boey ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalanacak. 20 yaşındaki sağ bekin bonservisi için 1 milyon Euro ödeneceği öğrenildi.