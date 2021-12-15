Saç ekimi yöntemleri hakkında bilinmesi gerekenler

Öncellikle saç ekim işleminin anlaşılmaması ve doğ al durması saç ekim tasarımının doğru planlanmasına bağlıdır. Doğal saçın çıkış yönü, saç çizgisi ve ekilen saçın yoğunluğu gibi faktörler saç ekiminin doğal görünmesinde çok önemlidir.

Hangi teknikler doğal görünüm sağlar

Saç ekiminde FUE ve FUE grubu teknikleri arasında yer alan DHI gibi teknikler saç dökülmesi tedavisinde kullanılan en modern teknikler arasındadır. Bu tekniklerde, saçın arka bölgesinden alınan dayanıklı saç kökleri, kelleşen alanlara nakledilerek yapılır.

Tipik olarak, erkek tipi kelliği olan erkeklerde kafanın üst bölgesindeki saçlar dökülürken başın arkasındaki saçlar kalıcı olduğu için dökülmez. Bu kısımlar saç ekim işleminde saç kökünün alındığı yerlerdir. Erkeklerde çok nadir olarak kadın tipi saç dökülmesi denilen şekilde arka tarafa da yayılır. Diğer tekniklerden farklı olarak FUE tekniği ile saç kökleri tek tek alınarak dökülen kısımlara nakledilir.

Saç yoğunluğu, saç ekiminin başarısını etkileyen faktörler arasındadır. Saç yoğunluğu kafa derisinde metrekareye düşen saç kökü sayısıdır. Saç ekiminde etkili olan diğer bir faktör ise kafa derisi gevşekliği ve kafa derisi esnekliğidir. Yüksek saç yoğunluğu ve kafa derisi esnekliği durumunda saç ekim işlemi daha başarılı olur.

Saçın tipi önemli mi?

Tabii ki, saçın türü de etkili bir rol oynar. Kıvırcık saçlarda saç ekimi düz saça göre çok daha iyi sonuçlar verir. Özellikle düz saçlarda saçın çıkış yönü ve saçın ön çizgisi çok daha kritik bir önem taşır. Yine saç rengi ile ten rengi arasındaki uyum için de saç tasarımı çok dikkatli yapılmalıdır. Beyaz tenli insanlarda koyu renk saçın doğru şekillendirilmesi şarttır. Saç çizgisi yüzü yumuşak bir şekilde çevirmeli, arada yüzü yumuşatacak girintiler ve çıkıntılar verilmelidir. Saçın yüzü nasıl çevreleyeceği alın ortası ve kenarlarının çok iyi çizilmesi ve bu kısımdaki saç yoğunluğunun seyrek başlayarak kafanın üst kısmına doğru yoğunlaşması gerektiği de göz önüne alınmalıdır.

Ön saç çizgisi nedir?

Saç çizgisi, saçın yüzün etrafında çizdiği hattır. Doğal saç yapısında saç yüzün etrafında tıpkı bir harita gibi girintili çıkıntılı bir hat çizer. Saç alından itibaren yoğun bir şekilde çıkmaz. Seyrek bir yapıdan giderek yoğunlaşarak kafa derisinden geriye doğru ilerler. Düz bir şekilde aynı yoğunlukta ekilen saç kökü uzadığında fırça gibi bir görünüme neden olur.

Alnın çok dar ya da geniş olması da doğal olmayan bir görünüme neden olur. Alın açıklığının hesaplanmasında yaş faktörü de çok iyi tasarlanmalıdır. Yaşa uygun olarak saç sıklığı ayarlanmalı, yaş ile uyumsuz duracak bir sıklıkta saç ekimi yapılmamalıdır.

Kısacası saçın doğal durması için saç tasarımının ve ekim işleminin kişiye özel olarak planlanması gerekir.