Saç ekimi yaptıktan sonra saçlar tekrar dökülür mü?

Kafa derisinin yan ve arka kısımlarındaki saçlar DHT hormonuna duyarlı reseptörlere sahip olmadığından bu kısımlarda saç dökülmesi görünmez. Genellikle ön ve tepe kısımlarında saç dökülmesi görülür. Buna erkek tipi saç dökülmesi denir ve bazı kadınlarda da görülebilir. Saç ekimi operasyonlarda ekilecek saçlar bu nedenle başın arka ve yan kısımlarından alınır. Bu sayede de saç ekiminden sonra, saçların dökülmesi engellenmiş olur. Ancak ekim işleminden sonra kalıcı saçların çıkma süreciyle ilgili bilinmesi gereken bazı aşamalar var. Örneğin şok dökülme süreci. Bu, saç ekimi sonrasında mutlaka gerçekleşmesi gereken bir durumdur. Yani, saç ekimi ameliyatından 3-4 hafta sonra, ekilen greftlerdeki saç tellerinin hızlı bir şekilde dökülmesi, beklenen bir durumdur. Ardından kalıcı saçlar yavaş yavaş büyümeye başlar. Büyüme ortalama 1 hatta 2 yıl boyunca devam eder. Ancak yeni ekilen saçlar DTH hormonuna karşı duyarsız olsa da, özellikle, kafa derisinin üst ve ön bölümündeki var olan saçlar DTH’ye karşı duyarlı olduğundan dökülmeye devam edebilir. Bu nedenle, saç ekimi tasarımı, bu riskin göz önüne alınarak yapılmalıdır. İleride kafa derisinde istenmeyen boşluklar oluşmaması açısından çok önemlidir.

Eski ve yeni saçlarda ameliyat sonrası dökülme

Erkek tipi kellikte şakak ve kafa arkasında bulunan saçlar, başka bir rahatsızlık olmadığı sürece, dökülmeye genetik olarak dayanıklı olup ilerleyen yaşlarda bile sağlamlıklarını korurlar. Saç nakil işlemi ise dökülmeyen bu saçların genellikle ense çevresinden alınarak saç derisinde seyrelme yaşanan bölgelere aktarılmasıdır. Bu nedenle eğer cerrahınız saç ekimi konusunda tecrübe sahibiyse, ekilen saç beslenme ve kaynama problemi olmaksızın hayat boyu dökülmeden uzamaya devam edecektir.

Birçok hasta ameliyattan hemen sonra gerçekleşen hızlı saç dökülmelerinden endişe ederek doktorlarının yolunu tutar. Ancak bu dökülmeler saç ekim sürecinin kaçınılmaz bir parçasıdır. Her cerrahi işlemde olduğu gibi bu prosedür sırasında da nakledilen greftlerde ve saç derisinde kısa süreli bir travma ortaya çıkacağını göz önünde bulundurmanız gerekir. Vücut, gerçekleşen travmaya tepki olarak greftte bulunan eski saçı döker ve alttan çıkacak yeni ve sağlam saça yer açar. Ameliyat sonrasında ilk 1 – 5 hafta boyunca gözlemlenebilen bu geçici duruma şok dökülme (shock loss) adı verilir. Şok dökülme miktarı kullanılan saç ekim tekniği, cerrahın tekniği uygulanma biçimi, ekilen saç miktarı, kişinin kafa derisinin inceliği ve saçının yapısı gibi birçok nedene bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Saç ekimi sabır gerektiren bir işlemdir. Hayalini kurduğunuz sonuçlara ulaşmak için 1 yıl kadar beklemeniz gerekebilir. Ancak bu sürenin uzaması ya da kısalması cerrahın olduğu kadar hastanın da elindedir. Ekilen greftlerin rahatsız edilmemesi için saç jölesi, boyası, kurutma makinesi kullanılmaması, kullanılacak şampuan tipinin belirlenmesi, saçın taranmaması gibi ameliyat sonrasında uymanız gereken birçok talimat doktorunuz tarafından size özel olarak verilecektir. Ayrıca stresin saç sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğu için can sıkıntısından mümkün olduğunca uzak durmanız da bu süreyi kısaltmakta etkili olacaktır. Belirli bir süre geçtikten sonra ise yeni saçınızı hiç bir sıkıntı olmaksızın güvenle kullanabilirsiniz.