Sağlıklı bir saç derisinde günlük ortalama 50 ile 100 saç teli arasında bir dökülme yaşanabilmektedir. Bu oldukça normal bir durumdur. Yeni çıkan saçlar normalde dökülmüş olan saç tellerinin yerine çıkar. Fakat bu her zaman gerçekleşmez. Aniden gelişen bir durum olabilirken saç dökülmesi yıllar içerisinde yavaş yavaş da gerçekleşebilmektedir. Saç dökülmesi sorunları geçici de olabilir, kalıcı da olabilmektedir.

Saç dökülmesi için hangi bölüme ve doktora gidilir?

Saç dökülmesi fizyolojik ve genetik bir durum olabildiği gibi genellikle vücutta meydana gelen hastalıkların belirtisi olabilmektedir. Normalden fazla saç dökülmesi yaşayan kişilerin dermatoloji uzmanlarına görünmesinde fayda vardır. Dermatologlar cilt hastalıklarının haricinde saç ile ilgili olan problemlerle de ilgilenmektedir.

Dermatoloji, saç dökülmeleri ile ilgili muayene, teşhis ve tedavi sürecinin gerçekleştirilmesinde görevli olan tıbbi bölümdür. Tedavi süreci, saç dökülmelerine sebep olan etken bulunduktan sonra başlar. Bu süreçte hastaya B7 ve H vitaminleri takviyeleri yapılmaktadır.

B7 ve H vitaminleri besinler ile de karşılanabildiği gibi ilaçlar ile de alınabilmektedir. Eğer hastada mevcut olan saç dökülmesi kullanılmakta olan ilaçlardan kaynaklanıyorsa bu vitaminlerde değiştirmeler yapılabilmektedir. Düzenli olarak kliniğe giden ve tedaviye beklenilen cevabı vermeyen saç dökülmelerine sahip olan kişiler ek bir alternatif olan saç ekimi işlemlerini yaptırabilmektedir.

Saç dökülmesine bakan poliklinikten nasıl randevu alınır?

Öncelikle saç dökülmesi kişileri psikolojik olarak etkileyen önemli bir durumdur. Gür ve bakımlı saçlar hem kadınlar için hem de erkekler için önemli bir etkendir. Bu sebeple saç dökülmesi yaşayan kişiler hastanelerin Deri ve Zührevi Hastalıkları yani Cildiye ya da Dermatoloji bölümlerinden randevu almaları gerekmektedir.

Randevu işlemlerini devlet hastanesinden yapmak isteyen kişiler MHRS online veya ALO 182 hattını arayarak Dermatoloji ya da Cildiye bölümlerinden randevu alabilmektedir.