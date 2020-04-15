Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun 8 yaşındaki oğlu Sarp, pilot annesi Yağmur Sarıoğlu'nun izinden gidiyor. Yağmur Sarıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oğlunun sektöre ve mesleğe olan aşırı ilgisini anlattı ve "5 günlük çalışmamızın ardından Airbus 321 tipi yolcu uçağını indirdi." dedi.

Yağmur Sarıoğlu, Instagram hesabından oğlu Sarp ile videosunu paylaştı ve şu notu düştü:

"Karantina boyunca 5 günlük çalışmamızın ardından Airbus 321 tipi yolcu uçağını indirdi. 8 yaşına kadar 17 ülke gezip 250,000 km uçak yolculuğu yapan oğlum Sarp birebir gerçek kokpit kontrollerine sahip uçuş simulatörü Flight Simulator X ile küçük uçaklar uçurarak tanışmıştı. Benden öğrendiği temel uçuş bilgileri ile belgesellerden kendi kendine öğrendiği temel havacılık bilgilerini pekiştirip önceden aşina olduğu Airbus kokpitini 5 günde öğrettim. Uçuşumuz sırasında ben bir hava trafik kontrolörü gibi komutlar vererek hiçbir kumandaya karışmadım. Bu kadar kısa sürede öğrenmesinde en büyük pay sektöre ve mesleğe olan aşırı ilgisi, hevesi ve isteğiyle tabi ki kendisinde..."

İşte Sabri Sarıoğlu'nun oğlu Sarp'ın annesi Yağmur Sarıoğlu ile birebir gerçek kokpit kontrollerine sahip uçuş simulatörüyle yolcu uçağı indirdiği o anlar...



