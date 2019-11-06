Galatasaray'da uzun yıllar forma giydikten sonra Göztepe'nin yolunu tutan ve burada bir sezon geçirdikten sonra herhangi bir kulüple anlaşmayan Sabri Sarıoğlu sürpriz bir karar verdi: önceki gün pilot eşi Yağmur Sarıoğlu ve çocuklarıyla birlikte Vadistanbul olan tecrübeli futbolcu kariyerine eğitmen olarak devam etmek istediğini ve bu alanda çalışmalar yaptığını söyledi. Aile, yemek sonrası AVM’nin oyun alanında vakit geçirdi.