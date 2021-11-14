Galatasaray 'ın unutulmaz oyuncularından Sabri Sarıoğlu, Selçuk İnan ile ilgili kırgınlığını Emek Ege'nin sunduğu Kırılma Anı'nda anlattı.

Çok şey yaşadım. Sabır taşı olsa çatlardı, ben çatlamadım sabrediyorum. Galatasaray'da geçirdiğim her an kaybettiğimiz maçlar, şampiyonluklar olsun, kazandığımız maçlar olsun hepsi özel bir andır. O yüzden girmeyeceğim derin konulara...

"Selçuk İnan'a çok kırıldım"

Arda'ya verilen kaptanlıkta kararı yönetim vermişti. Öbür olayda ben kadro dışı kaldım, ben geri döndükten sonra normalde ne olması gerekiyor? O anki kaptan Selçuk İnan vermek istememiş. Bu konuyu kendisiyle hiç konuşmadım. Çünkü çok büyük kırgınlığım vardı ona. 3 ay kadro dışı kaldığım dönemde bir kez telefonla arayarak halimi hatırımı sormadı bile. Görürsem selam veririm sadece.

Galatasaray'ı çok sevdiğim için konuşmuyorum. Benim yerimde başkası olsa kendisinin yaşadıklarını anlatmak için her şeyi anlatırdı. Ben Galatasaray'ın içinde yetiştiğim için alt yapıdan yetişen oyuncular böyle olur. Galatasaray'a zarar geleceğine, kendine gelsin daha iyi der. O yüzden konuşmuyorum.