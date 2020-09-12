Sabri Sarıoğlu: Arda Turan benim kardeşim! Maç kondisyonu...
Uzun yıllar Galatasaray'da forma giyen Sabri Sarıoğlu, Süper Lig'in yayıncı kuruluşu Beinsports'ta yorumculuğa başladı. Merakla beklenen yorumlarına bir dönem birlikte futbol oynadığı Arda Turan değerlendirmesiyle başlayan Sabri Sarıoğlu, "Arda kendine çok iyi bakmış. Benim kardeşim zaten ama maç kondisyonu bambaşka bir şey. İstediğiniz kadar özel antrenman yapın, maç oynamadan iyi kondisyona ulaşamazsınız" dedi.
Sabri Sarıoğlu'nun maç öncesi Beinsports'taki yorumları şu şekilde:
Arda kendine çok iyi bakmış. O benim kardeşim... İstediğiniz kadar özel antrenman yapın, maç oynamadan iyi kondisyona ulaşamazsınız Arda, 2.5-3 senedir düzenli oynayamadı. Arda'yı bunu bilerek irdelememiz gerekiyor.
Tahminen, Etebo'yu yeni geldiği için tercih etmedi Fatih hoca. Beklediğim gibi bir kadroyla çıkıyor Galatasaray. Taylan, orta sahada tek başına görünüyor.