Sabri Sarıoğlu: Arda Turan benim kardeşim! Maç kondisyonu...

Sabri Sarıoğlu'nun maç öncesi Beinsports'taki yorumları şu şekilde:

Arda kendine çok iyi bakmış. O benim kardeşim... İstediğiniz kadar özel antrenman yapın, maç oynamadan iyi kondisyona ulaşamazsınız Arda, 2.5-3 senedir düzenli oynayamadı. Arda'yı bunu bilerek irdelememiz gerekiyor.

Tahminen, Etebo'yu yeni geldiği için tercih etmedi Fatih hoca. Beklediğim gibi bir kadroyla çıkıyor Galatasaray. Taylan, orta sahada tek başına görünüyor.







