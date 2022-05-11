Sabri Sarıoğlu açıkladı! 'Kupayı soyunma odasında vermek istediler'

🔥🔥🔥 Galatasaray efsanesi Sabri Sarıoğlu'ndan bomba açıklamalar...
Galatasaray efsanesi Sabri Sarıoğlu Fanatik Youtube hesabına yine gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Fanatik Gündem programında Yakup Çınar'ın sorularını yanıtlayan Sabri Sarıoğlu Galatasaray'dan ayrılık süreci, yaşadığı şampiyonluklar ve unutamadığı takım arkadaşlarını anlattı.
📌"Fatih Terim'e kırgınım"
📌"En unutamadığım şampiyonluk"
📌"En yetenekli futbolcu..."
📌"Kerem Aktürkoğlu Avrupa'ya gider mi..."
📌"Torrent'in yerine kim gelmeli?"
📌"Mancini hakkındaki düşünceleri"
SABRİ SARIOĞLU İLE FANATİK GÜNDEM PROGRAMININ TAMAMINI FANATİK YOUTUBE KANALINDA İZLEYEBİLİRSİNİZ.