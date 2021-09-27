Antalya’da 2019 yılında düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Karate Şampiyonası’nda kata dalında altın madalya kazanan 35 yaşındaki milli sporcu Sabri Kıroğlu, 19-24 Kasım’da İran’da gerçekleştirilecek Dünya İşitme Engelliler Karate Şampiyonası’nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Küçük yaşlarda geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle işitme kaybı yaşayan Kıroğlu, ilgi duyduğu karate sporunda antrenörünün yönlendirmesiyle ilerlemeye karar verdi.

Ayağını 6 yaşında bastığı minderde uzun yıllardır verdiği mücadelede kariyerine Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları sığdıran Kıroğlu, çalışmalarını Dünya İşitme Engelliler Karate Şampiyonasında altın madalyaya ulaşmak için yoğun tempoyla sürdürüyor.

Milli sporcu Sabri Kıroğlu, "İlk zamanlarda bu problemi pek anlayamasak da büyüdükçe, insanlarla iletişim kurmaya başladıkça rahatsızlığım kendini göstermeye başladı. İşitme cihazında teste girdim ve orada işitme engelim olduğu ortaya çıktı." diye konuştu.

Küçük yaşlarda karateye ilgi duyduğunu ve bu alanda ilerlediğini dile getiren Kıroğlu, ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceler elde ettiğini anlattı.

Kıroğlu, kendisine yeni hedefler belirlediğini belirterek, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Düzce Bahçeşehir Kapalı Spor Salonu’nda her gün 5 saat antrenman yaparak kasım ayında İran’da düzenlenecek dünya şampiyonasına hazırlandığını kaydetti.

Altın madalyaya odaklandığını aktaran Kıroğlu, "Dünya Şampiyonasında mücadelemi vererek, birinci olup ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmek istiyorum." dedi.

"İran’da dünya şampiyonu olacağız"

Kıroğlu, sporsuz bir hayatın anlamı olmadığını belirterek, "Pandemi sürecinde antrenman yapmak bizim için sıkıntı olmaya başlamıştı fakat devletimiz bu konuda milli sporculara desteğini gösterdi. Pandemi döneminde antrenmanlarımızı rahat yaparak diğer sporculardan bir adım önde başladık. 6 aylık o aradaki dönemde biraz sıkıntı çektik. Evde antrenman yapmak, salonda çalışmak gibi olmuyor. Biraz antrenman yaptıktan sonra bırakıyorsunuz ister istemez. Bu da beni hiç motive etmedi. Şu anda saat 10.00’da antrenmanlarım var düzenli antrenmanlarımı yapıyorum. Ayrıca fizyoterapist eşliğinde de çalışmalarıma devam ediyorum. İnşallah bir aksilik olmazsa İran’da dünya şampiyonu olacağız." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu, Dünya Şampiyonası’nın ardından 2022 yılında Brezilya’da düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları’nda (Deaflympics) da altın madalya kazanarak tarih yazmak istediğini sözlerine ekledi.

AA