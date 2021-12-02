Sabri Kaya: Türk Futbolu Amerikan pazarını keşfetmeli

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Las Vegas Eyaleti’nde düzenlenen ‘Yapay Zeka’nın Spor Pazarlamasında Kullanımı’ kongresinde Altınordu Futbol Kulübü’nü temsilen katılan ANTAK Direktörü Sabri Kaya, seminerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yapay zeka ve futbol

Kaya, Altınordu Futbol Kulübü’nü temsilen katıldığı kongre ile ilgili olarak da “Yapay zekanın hayatın her alanında olduğu gibi sporun, özel olarak da futbolun pazarlanması konusunda önemli bir yeri olacaktır. Bu alandaki çalışmalar gördük. Bizim için iyi bir deneyim oldu. Yine ABD temasları sırasında Los Angeles Galaxy Futbol Kulübü ile de akademi seviyesinde temas sağladık. Onların hem oyuncu yetiştirilmesi hem de antrenörlerin yeterliliklerin arttırılması konusunda ne gibi eğitimler yaptıklarını yerinde gördüm” dedi.

“MLS yönetimi strateji değiştirmiş”

Son yıllardaki gelişmelere bakıldığında ABD’de futbolun popülaritesinin giderek arttığına vurgu yapan Altınordu ANTAK Direktörü, “David Beckham, Henry, Zlatan İbrahimovic, Rooney gibi Avrupa kökenli yıldızlar, Major League Soccer’ın (MLS) tanıtımına büyük katkı sağladı. Bu yıldızların MLS’ye gelmesinden sonra ABD’de futbola ilgi artarak büyüdü. 20 yıl önce ABD’de futbol kulüplerinin içindeydim. Şu anda gördüklerim ile o günler arasında büyük farklar var. ABD Kulüplerinin büyük yatırımlar yaptıklarını gördüm. Şu noktayı özellikle vurgulamak isterim. MLS yönetimi futbol kariyerinin sonuna yaklaşmış oyuncuları kadrolarına katmalarına rağmen artık gelecek vadeden genç oyuncuları yetiştirmeye ve kadrolarına katmaya başladılar” diye konuştu.

“Futbol oynanan her yer hedefimiz içinde”

Türk ve Avrupa futboluna yıldızlar yetiştiren Altınordu’nun sisteminin Avrupa ve ABD’ye uygun olduğunu kaydeden Sabri Kaya, “Altınordu Kulübü olarak sadece yerele oyuncu yetiştirmiyoruz. Hedefimiz Avrupa’nın en büyük 5 ligine oyuncu yetiştirmekti artık bundan sonra ABD’yi de gündemimize almalıyız. Altınordu temelinde bakarsak ‘Bu topraklarda yetişen genç oyuncular için yeni bir pazar açıldı’ diyebiliriz. Altınordu gibi futbolcu yetiştirici kimliğine sahip futbol yapılanmasına sahip kulüplerin, bu pazarlara daha da rahat ulaşacaklarına inanıyorum. Türk futbol kulüplerinin hedefi artık futbol oynanan her yer olmalıdır. Nasıl ki Güney Amerika’dan Avrupa’ya Avrupa’dan Amerika’ya oyuncular gidiyorsa Türkiye’den de Avrupa’ya ve Amerikan Ligi’ne oyuncular göndermeliyiz” diyerek sözlerini tamamladı.

İHA