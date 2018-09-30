Sabahattin Akgül: “Yine kötü oynamadığımız bir maçı kaybettik”

Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Sabahattin Akgül, Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından, “Yine kötü oynamadığımız bir maçı kaybettik” dedi.

30 Eylül 2018, Pazar 22:56
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Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından, “Yine kötü oynamadığımız bir maçı kaybettik” dedi. 

Spor Toto 1. Lig’in 7. hafta mücadelesinde Afjet Afyonspor, deplasmanda Gençlerbirliği’ne 1-0 yenildi. Maç sonrası gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Sabahattin Akgül, “Maalesef yine kötü oynamadığımız bir maçı kaybettik. Gençlerbirliği takımı şu anda 21 puan oldu. Bizim daha çok pozisyonumuz vardı. İki haftadan beri hakem arkadaşlar takdir haklarını devamlı ev sahibine kullandığı zaman, insanın ağrına gidiyor. Biz pozisyonları değerlendiremedik. Gençlerbirliği’ne başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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