Marius Sumudica'nın gidişi sonrasında Gaziantep'in başına gelen Ricardo Sa Pinto, takımıyla 5. maçında Trabzonspor karşısına çıktı. 48 yaşındaki teknik adam, maç boyunca hakem kararlarına itiraz ederken, mücadelenin ikinci yarısında da sarı kart gördü. Portekizli çalıştırıcı, sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılırken, son düdükle beraber de sinirlerine hakim olamadı. Antep ile çıktığı 5 maçta 3 yenilgi, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alabilen Pinto, saha içerisinde hakemlerin yanına gitti. Portekizli'yi idari yetkililer zar zor sakinleştirebildi.

'Bunu hak etmedik'

Pinto'nun tepkisi, maç sonrasında da sürdü. Karşılaşmayı değerlendiren Portekizli, şunları söyledi: "Hakemin penaltıyı niye vermediğini anlamış değilim. Kenan gole giderken, Marlon koluyla itti. Penaltı verilebilirdi orada. Oğuz'a yapılan müdahale de penaltı. Bu kararlar adil değil! Trabzonspor hakeme teşekkür edebilir. 3 puanı onlara verdi. Bunu hak etmedik. Trabzonspor büyük takım, iyi oyuncuları var ama bu maçı hak etmedi. Hakem adil değildi."



