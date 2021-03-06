Sa Pinto: Beşiktaş, ligin en iyi takımı

Gaziantep Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, 2-1 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Maça iyi başladıklarını belirten Pinto, “Pozisyonlara da girdik. Dicko karşı karşıya kaldığı pozisyonda itildi. Orada faul ve kırmızı kart olması gerekirken hakem hiçbir şey vermedi. Bu pozisyon verilse bu maç tamamen farklı olabilirdi. VAR’a bile gidilmedi. Bunun nedenini anlayamıyorum. Beşiktaş, çok pozisyona girdiği için değil, bizim hatamızdan gol buldu. İlk yarı böyleydi. İkinci yarıya daha iyi başladık ve daha istekliydik. Beraberliği yakalamaya çalıştık. İkinci golü de kendi hatamızdan yedik. Aboubakar gibi bir oyuncuya hem hata yapıp hem de boşluk verirseniz golü zaten atar. Puan almak için mücadele ettik. Sonra 2-1 oldu ve direkten dönen bir topumuz da var. En azından 1 puan almayı hak ettiğimizi düşünüyorum” yorumunu yaptı.

‘Her zamanki gibi değillerdi’

Basın toplantısının son bölümünde rakiplerini deve öven Pinto, “Beşiktaş ligin en iyi takımı. Bu maçta her zamanki gibi değillerdi. Biz iyi oynadık, rahat oynamalarına izin vermedik. Hem bireysel oyuncuları çok iyi, hem de iyi seçenekleri var. Onun için iyi bir takımlar” şeklinde konuştu.