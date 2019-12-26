Saran Group’a ait spor kanalları S Sport ve S Sport2, TV+ ile olan anlaşmasını 2023’e kadar yeniledi. Sporseverler, Premier Lig, NBA, Formula 1, Moto GP, ATP500, UFC, Bundesliga, NCAA, UEFA 2020/2021 Uluslar Ligi, FIFA 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları, FIBA Eurobasket 2021 Grup Eleme Maçları, 7 Days Eurocup, FIBA Şampiyonlar Ligi ve daha fazlasını içeren premium spor içeriğini TV+’ta izlemeye devam edecek.

S Sport ve S Sport2 Üç Yıl Daha TV+’ta

Konuyla ilgili açıklama yapan S Sport Genel Müdürü Emre Eren “3 yıldır dünyanın en iyi spor müsabakalarını ve sporcularını Türk sporseverler ile buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün de, TV+ ile işbirliğimizin devamını duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz” dedi.

Turkcell Dijital Servisler Direktörü Barış Zavaloğlu ise “En iyilerin buluşma noktası TV+’ta, spor içeriğinin de en iyisini sunuyoruz. Dünyanın en iyi spor organizasyonlarını sporseverlerle buluşturuyoruz. Bu yüzden S Sport ve S Sport2‘yi TV+ izleyicilerine 3 yıl daha sunmaya devam etmek üzere anlaştık. TV+ üyelerine böylesine geniş yelpazede spor içeriği sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.

Saran Group Hakkında

1990 yılından bu yana farklı sektörlerde faaliyet gösteren bir şirketler topluluğu olan Saran Group, yüzde yüz öz sermayeli olup, medya, yayıncılık, online, turizm, havacılık, ve savunma olmak üzere 6 sektörde faaliyet göstermektedir. Ulusal kalkınma planları ile uyum sağlayarak, uzun vadeli iş planlamaları da yapan Saran Group, 33 şirket ve 3.500’ü aşkın çalışanıyla Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden biridir.



