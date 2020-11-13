S Sport uydudan nasıl izlenir? S Sport frekans bilgileri

Formula 1 Türkiye yarışı S Sport'tan yayınlanacak. Antrenman turları bugün başladı. Yarın sıralama turları pazar günü de buyük yarış yapılacak. Formula 1 Türkiye yarışı S Sport üzerinden canlı ve şifresiz ekranlara gelecek. Peki, S Sport uydudan nasıl şifresiz izlenir? S Sport frekans bilgileri neler? İşte tüm detaylar bu haberimizde...

Pek çok etkinliğe ev sahipliği yapan S Sport, frekans bilgileri eklenerek uydu üzerinden de izlenebilmektedir. S Sport frekans bilgileri dışında diğer yayın platformları aracılığıyla da seyredilebilen bir kanaldır. D-Smart, TV+, Tivibu, Kablo Tv ve Vodafone TV ile izlenebilen S Sport kanalı, pek çok futbol ligi ve spor organizasyonunun yayın haklarını bünyesinde bulunduruyor. Peki, S Sport frekans bilgileri nedir ve S Sport kaçıncı kanalda, nasıl izlenir?

Eğer bir uydu yayını ile S Sport yayınını izlemek istiyorsanız aşağıdaki ya da görüntüdeki frekans bilgilerini uydunuza eklemeniz yeterli olacaktır;

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S Sport'un yayın platformları üzerindeki kanal numaraları nasıl?

D-Smart 78. Kanal

TV+ 77. Kanal

TiviBu 73. Kanal

Kablo TV 240. Kanal

Vodafone TV 11. Kanal

Formula 1 Türkiye yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

14 Kasım Cumartesi saat 12.00’de Antrenman 3 ve saat 15.00’te sıralama turları gerçekleştirilecek. Pazar günü saat 13.10’da ise F1 Türkiye GP’si canlı olarak ekranlara gelecek. Yarış S SPORT'tan canlı olarak ekranlara gelecek.

Formula 1 yayın akışı ve yarış programı

1. Antrenman Turları 13 Kasım Cuma: 11.002. Antrenman Turları 13 Kasım Cuma: 15.003. Antrenman Turları 14 Kasım Cumartesi: 12.00Sıralama Turları 14 Kasım Cumartesi: 15.00Yarış 15 Kasım Pazar: 13.10

İstanbul İntercity Park’ın zemini kısa süre önce yeniden asfaltlandı ve hiç kimse bu yeni asfaltın nasıl olacağını kesin olarak bilmiyor. Yeni asfalta ilişkin isabetli verilerin olmaması nedeniyle daha muhafazakar bir seçim yapıldı. Ayrıca, hafta sonu boyunca başka destekleyici etkinlik olmaması da pistin özellikle cuma günü çok “taze” ve kirli olabileceği anlamına geliyor.