Rzvan Lucescu: Evet, Belhanda'yı istiyorum
Riyadh gazetesine konuşan Al-Hilal Teknik Direktörü Razvan Lucescu, “Belhanda’yı gelecek sezon kadromda görmek istiyorum” dedi. Katar kulüplerinin de istediği yıldız futbolcudan 10 milyon Euro bonservis geliri bekleniyor.
Aslan’a Belhanda piyangosu... Bir süredir Katar kulüpleriyle transfer görüşmeleri yapan Faslı yıldız için Arap temsilcisi Al-Hilal de bastırıyor. Takımın teknik direktörü Razvan Lucescu, Riyadh gazetesine verdiği demeçte, “Belhanda’yı gelecek sezon kadromda görmek istiyorum” açıklamasını yaptı. Arap kulübünün, 30 yaşındaki futbolcuya yıllık 5 milyon Euro teklif edeceği belirtiliyor. Sarı-Kırmızılılar bu transferden 10 milyon Euro civarında bir bonservis geliri bekliyor. Bu paranın tamamı yeni transfer çalışmalarında kullanılacak.
Tekrar Gomis’le buluşacak
Belhanda, Al-Hilal’e giderse, Galatasaray’daki eski partneri Bafetimbi Gomis’le buluşmuş olacak. O günlerde tecrübeli golcünün arkasına hızlı bir 10 numara olarak transfer edilen Belhanda, takım arkadaşının gol kralı olmasına asistleriyle yardımcı olmuştu.