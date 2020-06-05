Aslan’a Belhanda piyangosu... Bir süredir Katar kulüpleriyle transfer görüşmeleri yapan Faslı yıldız için Arap temsilcisi Al-Hilal de bastırıyor. Takımın teknik direktörü Razvan Lucescu, Riyadh gazetesine verdiği demeçte, “Belhanda’yı gelecek sezon kadromda görmek istiyorum” açıklamasını yaptı. Arap kulübünün, 30 yaşındaki futbolcuya yıllık 5 milyon Euro teklif edeceği belirtiliyor. Sarı-Kırmızılılar bu transferden 10 milyon Euro civarında bir bonservis geliri bekliyor. Bu paranın tamamı yeni transfer çalışmalarında kullanılacak.

Tekrar Gomis’le buluşacak

Belhanda, Al-Hilal’e giderse, Galatasaray’daki eski partneri Bafetimbi Gomis’le buluşmuş olacak. O günlerde tecrübeli golcünün arkasına hızlı bir 10 numara olarak transfer edilen Belhanda, takım arkadaşının gol kralı olmasına asistleriyle yardımcı olmuştu.