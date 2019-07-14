Ryan kardeşler ayrılmıyor

Ayak tenisinde bu ikili yine aynı takımda olurken, maçların büyük bölümünü kazandılar.

‘Yeni Ozan ’Gökay...

Sezon biter bitmez 5 senelik sözleşme imzalanan Gökay Güney’den Fatih hoca çok umutlu. 20 yaşındaki stoperin üzerine titreyen Terim, yeni bir Ozan Kabak çıkartmayı hedefliyor.

Gençler Koşutan’a emanet

Brezilya Milli Takımı ile geçtiğimiz günlerde Copa America’yı kazanan kaleci antrenörü Taffarel izinde olduğu için top tamamen Fadıl hocada. Galatasaray’ın bir diğer başarılı antrenörü Fadıl Koşutan, genç file bekçileriyle özel olarak ilgilendi.

Mini Yorum

Mitroglou beni şaşırttı

İdmanın ilk bölümü fizik kondisyon yüklemesi ile geçerken en dikkat çeken isim İtalyan kondisyoner Bartali oldu. Tecrübeli isim hem çalışma temposuyla hem de otoritesi ile takımdaki etkisini gösterdi. Fatih Terim de Bartali ile sürekli diyalog halindeydi. İkinci bölümde ise ayak tenisine geçildi. Bu bölümde Florya’da kahkaha sesleri yükseldi. Mitroglou’nu bu kadar çok gülerken göreceğimi hiç düşünmemiştim. Babel’in uyum sürecini atlattığını söylemek mümkün. Tecrübeli isim Donk’un da desteğiyle Florya’ya kısa sürede alışmış. Kısacası çalışma boyunca pozitif bir hava hakimdi.

Metin Karabaş