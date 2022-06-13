Alman devi Bayern Münih aradığı orta sahayı buldu: Ryan Gravenberch... Ajax ile sözleşmesinin son yılına girecek olan Hollandalı futbolcuyu, Bavyera ekibi 18.5 milyon Euro bonservis + bonuslar karşılığında kadrosuna kattı.

Münih, 20 yaşındaki oyuncuyla 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığını da açıkladı.

Gravenberch geçen sezon 42 maça çıkarken, 3 gol, 6 asistle oynamıştı.







