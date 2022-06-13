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Ryan Gravenberch resmen Bayern Münih'e transfer oldu!

Bayern Münih uzun süredir istediği Ryan Gravenberch'i renklerine bağladı. Alman ekibi, Hollanda devi Ajax'la 18.5 milyon Euro + bonuslar karşılığında el sıkıştı, 20 yaşındaki futbolcu da 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

13 Haziran 2022, Pazartesi 19:16 Son Güncelleme:
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Ryan Gravenberch resmen Bayern Münih'e transfer oldu!

Alman devi Bayern Münih aradığı orta sahayı buldu: Ryan Gravenberch... Ajax ile sözleşmesinin son yılına girecek olan Hollandalı futbolcuyu, Bavyera ekibi 18.5 milyon Euro bonservis + bonuslar karşılığında kadrosuna kattı.

Münih, 20 yaşındaki oyuncuyla 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığını da açıkladı. 

Gravenberch geçen sezon 42 maça çıkarken, 3 gol, 6 asistle oynamıştı.


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