A Milli Futbol Takımımızın EURO 2020'deki rakiplerinden Galler'in teknik direktörü Ryan Giggs'in geçtiğimiz haftalarda, uğruna 10 yıllık eşi Stacey'den ayrıldığı sevgilisi Kate Greville'e fiziksel şiddet uyguladığı ortaya çıkmış ve efsane isim tutuklandıktan sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.

Yaşanan şiddet olayının ardından Kate Greville, ilk kez kameralara yakalandı. İngiliz The Sun Gazetesi, 36 yaşındaki Greville'i ormanlık bir alanda yaşadığı evinin çevresinde görüntüledi.

YÜZÜNDEKİ MORLUKLAR DİKKAT ÇEKTİ

Ryan Giggs'ten şiddet gördükten sonra 1 Kasım'da inzivaya çekilen ve çevresindeki çoğu kişiyle görüşmeyen Greville'in yüzündeki morluklar dikkat çekti. 36 yaşındaki kadının, uğradığı fiziksel şiddetin psikolojisinden halen kurtulamadığı belirtildi.

Kate Greville'e yakın bir kaynak The Sun Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, "Hayatının en kötü 2 haftasını geçirdi. Konuyla ilgili kimseyle konuşmak istemiyor. Yaşadığı kabus bittiği için mutlu ve etkisinden kurtulmak için elinden geleni yapıyor" şeklinde konuştu.