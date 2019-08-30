UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 29 Ağustos Perşembe günü yapılan kura çekimi sonucunda PSG, Real Madrid ve Club Brugge ile aynı gruba düşmüştü.

Galatasaray ile aynı grupta mücadele etmeye hazırlanan Club Brugge'ün teknik direktörü Philippe Clement, kura çekimi sonrası Ryan Donk'tan bir mesaj aldığını açıkladı.

Clement, "Galatasaray'da oynayan çok iyi bir oyuncu tanıyorum. O da Ryan Donk... Eve yeniden geleceği için çok mutlu olduğunu belirtti" dedi.

Ryan Donk, 2009-2013 yılları arasında Club Brugge forması giymiş sonrasında ise ligimiz ekiplerinden Kasımpaşa'ya transfer olmuştu.

Gruptaki durumlarına da değinen Clement, "Şu anda doğru bir fikir sunmak zor. Üçüncülük için Galatasaray'la mücadele etmek zorunda kalacağız ama diğer maçlarda da mümkün olduğunda fazla puan toplamaya çalışacağız" dedi.