Galatasaray'ın 32 yaşındaki futbolcusu Ryan Donk, Sarı-Kırmızılı kulüp ve teknik direktör Fatih Terim hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Galatasaray’ı 3 kelimeyle özetlemesi istenen Hollandalı futbolcu, “Kaos, sevgi ve kazanmak” dedi.

Kendi kariyerini, “Başarılı, eğlenceli ve futbol sevgisi” sözleriyle özetleyen Donk, hocası Fatih Terim’le ilgili olarak da, “Büyük patron” ifadesini kullandı. Terim için, “Futbolun nasıl işlediğini iyi biliyor” diyen Ryan Donk, “Bir sonraki maç için o kadar yoğun olmasının sebebi de bu” diye konuştu.

‘What can i do sometimes!’

Tecrübeli futbolcu, Terim’den duyduğu en güzel övgü sözüyle ilgili de, “What can i do sometimes (bazen ne yapabilirim)” diyerek, Fatih hocanın milli takım döneminde yaptığı ve İngilizce konuşurken zaman zaman gramer hatalarına imza attığı meşhur basın toplantısına göndermede bulundu.

Bu haberi de okudular Eski Galatasaraylı Tomas Ujfalusi'den Fatih Terim'e büyük övgü