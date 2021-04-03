Ryan Donk: Yediğimiz goller rakibe hediye

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Ryan Donk, Hatayspor yenilgisinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Ryan Donk, "8'de 8 ile iyi bir hava yakalamıştık ama onu devam ettiremedik. Bize karşı rakipler daha fazla motive oluyor, daha farklı hazırlanıyor. 3-0 olmaması gereken bir skor. Çok hata yaptık. Bundan sonra yapmamız gereken 9 maçta bu hataları yapmamak, sorumluluk...Bir stoper olarak ben tabii ki kendi sorumluluğumu alıyorum. Defans hattı ve takım defansı olarak herkes sorumluluk almalı." ifadelerini kullandı

'Şampiyonluk yolunda daha zorlu süreçlerden geçtik'

Donk sözlerine, "Yediğimiz goller rakibe hediye. Bireysel hatalar yaptık. Organize ataklar sonucunda gelen goller değil yediklerimiz. Defansta daha iyi şeyler yapmamız gerekiyor. Şampiyonluk yolunda daha zorlu süreçlerden geçtik. Benim korkum yok. Takımıma ve kendime güveniyorum. Kendimizi geliştirip bu 9 maçı en iyi şekilde geçirmemiz gerekiyor." şeklinde devam etti