Ryan Donk: Pozisyonları değerlendirmek gerekiyordu

Galatasaray'ın evinde Kayserispor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Ryan Donk açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşa konuşan Donk, "Çok dominant olan, pozisyona giren bir Galatasaray vardı. Açıklama yapmak çok güç. Oynadığımız oyun ve sonuç örtüşmüyor. Yapacak bir şey yok. Daha çok çalışmaya devam edeceğiz"

"Oynamayan arkadaşlarımızın yerine oynayanlar, açığı göstermediler. Hiçbir sıkıntı olmadı. Oynadığımız oyun ortada. Pozisyonları değerlendirmek gerekiyordu. Son vuruşlarda daha kararlı olabilirdik. Maçı önceden koparabilirdik. 3-0'dan fazla olabilirdi"

"Aklıma takılan şeylerden biri uzatma dakikalarıydı. 10 değişiklik vardı belki ama sadece 5 dakika uzatma verildi. Benim kafama yatmadı bu 5 dakika"