Süper Lig'in 23. haftasında Başakşehir'i konuk eden Galatasaray'da Hollandalı oyuncu Ryan Donk, 1 gol, 1 asistle maça damga vurdu. Hollandalı oyuncu, 3-0 galip geldikleri 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu.

'Bence basit bir penaltıydı'

Penaltı kararına kadar oyunu domine ettiklerini, penaltıdan sonra ise toparlanarak eski formlarını yakalamayı başardıklarını söyleyen Ryan Donk, “Rakip takımın penaltısına kadar maç iyi başlayan ve oyunu domine eden bir Galatasaray takımı vardı. Topun hakimi bizdik, pozisyonlara giriyorduk. Ondan sonra rakip penaltı buldu. Futbol sonuçta bir kontakt sporu. Bence basit bir penaltıydı. Verilir veya verilmez bir şey demiyorum; ama bence basit bir penaltıydı. Futbol bir kontak sporu olduğu için bu kadar rahat verilmemesi lazım. Takım olarak sonradan tekrardan toparladık.'' diye konuştu.

'Öyle güzel bir orta ve asist yaptım ki...'

Henry Onyekuru'ya yaptığı asistle ilgili de konuşan tecrübeli oyuncu, ''Öyle güzel bir orta ve asist yaptım ki Henry onu kaçıramazdı artık. Ondan sonra yine oyunu domine ve sürklase eden, pozisyonlara giren bir Galatasaray vardı. Sonunda da güzel bir galibiyet geldi.” ifadelerini kullandı.

'Ozan Kabak büyük bir yetenek'

Sarı Kırmızılı ekibin altyapısında yetişen ve Liverpool’a transfer olan Ozan Kabak’ın 12 Mayıs 2018 tarihinde kendisinin yerine oyuna girerek ilk defa Galatasaray formasını giymesi hatırlatılan Donk, “ Büyük bir yetenek. Çok iyi bir geleceği var. Her sene de üzerine koyarak devam ediyor. Çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Onun bu başarısıyla çok mutlu oldum. Umarım çok iyi yerlere gelir.” dedi.