Günümüzde en çok tercih edilen spor dallarından birisi de futboldur. Ülkelerin futbol takımları müsabakalarda başarılı sonuçlar alabilmek için en iyi futbolcuları transfer etmeyi amaçlıyorlar. Bu nedenle futboldaki başarıyı etkileyen en önemli faktör performansı yüksek olan futbolcuları transfer etmektir. Bunun için de dünya çapında tanınan futbolcuların performanslarını yakından takip etmek gerekir. Futbol takımları transfer ettikleri futbolcuların başarıları sonucu müsabakalarda şampiyonluk şansı kazanabilirler. Ryan Donk da en başarılı futbolcular arasında yer almaktadır. Hollandalı başarılı futbolcu günümüzde Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.

Ryan Donk kimdir, nereli?

Surinam asıllı futbolcu Ryan Donk 30 Mart 1986 yılında Hollanda'nın Amsterdam kentinde dünyaya geldi. 1, 92 metre boyundaki Ryan Donk orta saha mevkiinde futbol oynamaktadır. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da oynayan Ryan Donk 15 numaralı formayı giyiyor.

Küçük yaşlardan itibaren futbol oynayan Ryan Donk futbola 1992 yılında başladı. Başarılı futbolcu 1992- 1999 yılları arasında SC Neerlandia futbol kulübü alt yapısında oynadı. Donk 1999- 2005 yılları arasında ise AVV Zeeburgia futbol takımı alt yapısında top koşturdu. Ryan Donk alt yapıda futbol oynadığı süre boyunca kendini geliştirme fırsatı buldu.

Ryan Donk kaç yaşında?

Başarılı futbolcu Ryan Donk 30 Mart 1986 yılında Hollanda'nın Amsterdam şehrinde dünyaya geldi. 34 yaşında olan başarılı futbolcu profesyonel futbol kariyerine 2005 yılında başladı. Ryan Donk 2005- 2006 yılları arasında RKC Waalwijk futbol kulübünde oynadı. Yetenekli futbolcu bu kulüpte toplam 7 maça çıktı. Ryan Donk 2006- 2008 yılları arasında AZ futbol takımı ile 42 maça çıkarak 1 defa fileleri havalandırdı. Sezon sonunda sözleşmesi biten Ryan Donk antrenmanlara çıksa da AZ Alkmaar futbol takımının maçlarında çok fazla forma şansı bulamadı. Ryan Donk 2008'de West Bromwich takımına kiralandı.

Ryan Donk Süper Lig'de hangi takımlarda oynadı?

Ryan Donk 2013-2015 yılları arasında Süper Lig takımlarından Kasımpaşa futbol kulübüne transfer oldu. Burada 75 maça çıkan futbolcu 11 gol şansı buldu. Ryan Donk 2016 yılında Galatasaray'a transfer olurken çıktığı 59 maçta da 5 gol atabildi. Ryan Donk 2013 yılının Haziran ayında Kasımpaşa futbol kulübü ile 2 milyon Euro karşılığında 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bu takım ile başarılı bir sezon geçiren Ryan Donk 2016 yılının Ocak ayında ise Galatasaray ile 2. 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında sözleşme imzaladı. Donk Sarı kırmızılı forma ile ilk defa Karşıyaka maçına çıktı.

Türkiye'ye hangi takımdan geldi?

2009-2013 yıllarında Club Brugge futbol takımında oynayan Ryan Donk 2013 yılında Türkiye Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'ya geldi. Belçika'nın en köklü futbol takımlarından Club Brugge'de oynayan Ryan Donk'un futbol stili Jaap Stam'a benzetildi. Takım kaptanlığı da yapan Ryan Donk Club Brugge'da oynadığı 4 yıllık süreçte 140 maça çıkarken 11 gol kaydetti. Club Brugge'dan ayrılan Ryan Donk 2013 yılında Türkiye'ye gelerek Kasımpaşa Spor Kulübü ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Dünya çapında tanınan pek çok kulüpte forma giyen başarılı futbolcu Ryan Donk 2016 yılının Ocak ayında Galatasaray ile sözleşme imzaladı. Sarı kırmızılı takım ile pek çok başarıya imza atan futbolcu 14 Ağustos 2020 tarihinde Galatasaray ile olan sözleşmesini 2020- 2021 sezonunun sonuna kadar uzattı.

Ryan Donk'un maaşı ne kadar?

Başarılı futbolcu Ryan Donk dünyanın kabul gören pek çok takımında top koşturdu. Futbol kariyerine çok sayıda başarı sığdıran futbolcu 2016 yılının Ocak ayında Galatasaray ile 2, 5 milyon Euro bonservis bedeli ile sözleşme imzaladı. 2019'da sözleşmesini bir yıl daha uzatan Ryan Donk Galatasaray ile 2020'de yaptığı görüşme neticesinde sözleşmesini 2020- 2021 sezonunun sonuna kadar uzatmış oldu.

Ryan Donk futbol kariyeri

Türkiye'de Kasımpaşa Spor Kulübü ve Galatasaray'da forma giyen Ryan Donk 1986 yılında Amsterdam'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine SC Neerlandia futbol kulübü alt yapısında başlayan futbolcu burada toplam 7 sene forma giydi. Ryan Donk 1999 yılında AVV Zeeburgia takımına transfer oldu.

Başarılı futbolu ile göz dolduran Rayn Donk orta sahanın aranan futbolcuları arasına girdi. Savunma hızı, tekniği ve gücü ile ön plana çıkan Ryan Donk kısa sürede aranan futbolcular arasına girmeyi başardı.