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Ryan Donk: Kendimizi geliştirmeliyiz

Galatasaray'ın deneyimli oyuncusu Ryan Donk, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Donk, "İyi gözüken bir maçtı ama 2 puan kaybettik. Oyunu daha detaylıca analiz edip, kendimizi geliştirmeliyiz" ifadelerini kullandı

02 Ocak 2021, Cumartesi 21:26 Son Güncelleme:
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Ryan Donk: Kendimizi geliştirmeliyiz

Ryan Donk yayıncı kuruluşa, "İyi gözüken bir maçtı ama 2 puan kaybettik. 10 kişi kaldık. İlk yarının 40 dakikasında onların sahasındaydık. Oyunu daha detaylıca analiz edip, kendimizi geliştirmeliyiz"

"10 kişi oynamamıza rağmen performansımız gayet iyiydi. Oyun güzeldi, kazanabilirdik." açıklamalarını yaptı

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