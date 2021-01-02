Ryan Donk: Kendimizi geliştirmeliyiz

Ryan Donk yayıncı kuruluşa, "İyi gözüken bir maçtı ama 2 puan kaybettik. 10 kişi kaldık. İlk yarının 40 dakikasında onların sahasındaydık. Oyunu daha detaylıca analiz edip, kendimizi geliştirmeliyiz"

"10 kişi oynamamıza rağmen performansımız gayet iyiydi. Oyun güzeldi, kazanabilirdik." açıklamalarını yaptı