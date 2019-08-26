Ryan Donk: İnanılmaz şanslılardı

Sarı kart cezalısı Marcao'nun yokluğunda savunmada görev yapan Donk, Konyaspor'un şansına işaret etti. Son dakikada yenen golde topu sektiren Hollandalı futbolcu, 11 kişi mücadele etmenin de önemine değindi.

Yayıncı kuruluşa konuşan Donk, "Önemli olan futboldu, 11 kişi bitirmeniz. Geçen haftaya da baktığınızda biz bunu pek beceremiyoruz. Burada dikkatli olmamız gerekiyor. 11 kişi mücadele etmek çok çok önemli. Tabii ki 10 kişi kaldığımızda otomatikman oyunumuzu da etkiledi" dedi.

Aslan'ın Hollandalı yıldızı şöyle devam etti: "İlk yarıya baktığımızda iyi oynayan, pozisyonlara giren, topun sahibi olan, maçı domine eden bir Galatasaray vardı. İkinci yarıda biraz bazı pas hatalarımız oldu, yanlış kararlarımız oldu. Bu da ister istemez biraz rakibi cesaretlendirdi, topun onlarda kalmasını sağladı. Gole gelirsek inanılmaz şanslılardı. Bu tip şeyler futbolda olabiliyor.”