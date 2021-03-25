Ryan Donk ilk milli maçına çıktı ve gol attı!

Surinam Milli Takımı, Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) 2022 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında Cayman Adaları ile karşı karşıya geldi.

Surinam asıllı olan ve Hollanda pasaportu bulunan Ryan Donk, ilk kez milli takıma çağırılmıştı. Galatasaraylı futbolcu, kaptan olarak çıktığı maçta gol de attı.

Ryan Donk ayrıca maçın adamı seçildi.

Surinam, Cayman Adaları'nı konuk ettiği maçı Pinas, Donk ve Vlijter'in golleriyle 3-0 mağlup ederek elemelere galibiyetle başladı.