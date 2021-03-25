MENÜ

Ryan Donk ilk milli maçına çıktı ve gol attı!

Galatasaraylı Ryan Donk, Surinam Milli Takımı ile çıktığı ilk maçında golle ve galibiyetle tanıştı.

25 Mart 2021, Perşembe 10:32 Son Güncelleme:
- A +
Ryan Donk ilk milli maçına çıktı ve gol attı!

Surinam Milli Takımı, Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) 2022 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında Cayman Adaları ile karşı karşıya geldi.

Surinam asıllı olan ve Hollanda pasaportu bulunan Ryan Donk, ilk kez milli takıma çağırılmıştı. Galatasaraylı futbolcu, kaptan olarak çıktığı maçta gol de attı.

Ryan Donk ayrıca maçın adamı seçildi.

Surinam, Cayman Adaları'nı konuk ettiği maçı Pinas, Donk ve Vlijter'in golleriyle 3-0 mağlup ederek elemelere galibiyetle başladı.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...