Ryan Donk: Her şey 7 saniyede oldu

Üçlü savunmanın göbeğinde oynayan ve 90 dakika boyunca mükemmele yakın bir performans ortaya koyan Donk, PSG karşısında çok iyi mücadele ettiklerini söyledi.

DHA’ya konuşan Hollandalı futbolu, “İyi oynadık. 7 saniye içerisinde her şey gelişti ve golü yedik, pozisyona fazla odaklanamadık. Sonuçta bu Şampiyonlar Ligi, sadece 7 saniye odaklanamadığınızda kalenizde bir anda gol görebiliyorsunuz. Maçta agresiftik ve Galatasaray için iyi mücadele ettik. Skoru değiştirme adına şanssızdık. Gol atma konusunda sıkıntı çektik ve bu eksiği kapatmaya odaklanmamız gerekiyor. Umarım bu problemi önümüzdeki maçlarda çözeriz. Galatasaray her maç agresif ve atak oynamaya çalışacaktır. Benim pozisyonuma gelirsek, bu maç takım olarak taktiğimiz değişti, bundan sonra da her şey mümkün olabilir” ifadelerini kullandı.