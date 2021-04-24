Ryan Donk: Gün geçtikçe daha iyi oynayıp ilerleyeceğiz

Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galatasaray formasıyla 150. maçına çıkan Ryan Donk, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Gün geçtikçe daha iyi olacaklarını vurgulayan Donk, şu ifadeleri kullandı:

'Gün geçtikçe daha iyi oynayıp ilerleyeceğiz'

“Bu performansı sergilemekten dolayı çok mutluyum. Galatasaray’da oynadığım süre boyunca çok keyif aldım. İnşallah aynı şekilde devam etmeyi düşünüyorum. Buradan üç puan aldık ve iyi oynadığımız düşünüyorum. Gün geçtikçe daha iyi oynayıp ilerleyeceğiz. Bundan sonraki oyunumuza konsantre olmamız ve oradan üç puan almamız gerekiyor.” diye konuştu.







