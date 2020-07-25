Galatasarayımızın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, Süper Lig'in 34. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Talihsiz sakatlıklar ve birçok şeyin aleyhlerine olduğunu vurgulayan Donk, “Sezonun ilk başlarında oynamıyordum. Ondan sonra yavaş yavaş forma şansı bulmaya başladım. Kasım gibi daha çok oynamaya başladım. Talihsiz bir pandemi dönemi geçirdik. Pandemi öncesi ve pandemi sonrası bambaşka bir Galatasaray vardı. Biraz ruhumuzu kaybettiğimizi söyleyebilirim. Şanssızlıklar, talihsiz sakatlıklar ve birçok şey bizim aleyhimize çalıştı açıkçası. Kendi kişisel performansından sonlara doğru çok mutlu olduğumu söyleyemem.” ifadelerini kullandı.

Donk, Galatasaray’daki geleceğine dair yöneltilen soruyu ise şöyle yanıtladı:

“Şu an için net bir cevap veremem. Galatasaray’ı çok seviyorum. Şu anda da konuşmalar, görüşmeler, pazarlıklar devam ediyor.”



