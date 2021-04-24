Antalyaspor maçına ilk 11’de başlayan Ryan Donk, Galatasaray formasıyla 150. maçına çıktı. Surinam asıllı Hollandalı futbolcu Galatasaray’da 106 Süper Lig, 12 Şampiyonlar Ligi, 4 Avrupa Ligi, 26 Türkiye Kupası ve 2 Türkiye Süper Kupası maçına çıktı. Donk, bu maçlarda 8 gol attı.

Galatasaray'ın Süper Lig 2015-2016 Sezonu’nun devre arasında Kasımpaşa’dan transfer ettiği Ryan Donk, Sarı Kırmızılı ekipte iki Süper Lig şampiyonluğu, iki Türkiye Kupası şampiyonluğu ve iki TFF Süper Kupası Şampiyonluğu kazandı.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, "Galatasaray formasıyla 150. müsabakasını oynayan futbolcumuzu tebrik ediyoruz." denildi.