Cim Bom’un üst üste kazandığı şampiyonluklarda gizli kahraman olan Ryan Donk, DHA’ya özel açıklamalarda bulundu. Fatih Terim’in hemen her mevkide kullandığı Hollandalı futbolcu, başarısının sırrını ve hocasına duyduğu güveni anlattı. Donk, “Benim için oynadığım pozisyon çok önemli değil. Eğer Fatih Terim benden takım için ekstra bir şey yapmamı isterse, bunu her zaman %100’ümle yapmaya hazırım. Onunla ilgili sadece olumlu ve harika duygularım olduğunu söyleyebilirim. Ben saha içinde her zaman mücadele gücü yüksek bir oyuncu oldum, rakip takım veya organizasyon seviyesi fark etmeksizin...” dedi.

‘Kötü sözler güçlendirdi’

34 yaşındaki yıldız şöyle devam etti: “Ancak kariyerim boyunca en büyük gücümü, benim ve takımım hakkında maçlarda kötü sözler kullanan tribünlerden aldım. O yüzden kendilerine hem beni motive ettikleri hem de dillerini öğrenmeme katkı sağladıkları için teşekkür ederim”

‘Menacerim çalışacaktır’

Yeni kontrat imzalayıp imzalamayacağı konusunda net konuşan Donk, “Futbolu Galatasaray’da bırakmak isterim. Kulübüm bana yeni bir kontrat teklifi yaparsa, konuşulur. Tabii ki menacerim bunun üzerine çalışacaktır; ama şu an için bu sezon sonu konuşulabilecek bir konu gibi duruyor” ifadesini kullandı.

"Fenerbahçe galibiyetini unutmayacağım"

“Fenerbahçe’yi 20 yıl sonra deplasmanda yenmek harika, takımımız adına böylesi olumsuz bir seriyi sona erdirmek güzeldi. Attığım gol dolayısıyla benim için de özeldi ama takımın kazanmak için gösterdiği büyük gayret çok daha önemliydi. Hep birlikte kazandık, bu galibiyeti unutmayacağım. Umarım taraftarlar da benim gibi düşünüyordur.”

"Terim için endişelendim"

“Fatih hocanın yaşadığı rahatsızlığının haberini aldığımda çok üzüldüm. Özellikle de riskli yaş grubunda olduğunun bilinmesinden ötürü endişelendim ancak onun bu zorluğu da aşarak bir an önce eski sağlığına kavuşacak olmasından dolayı da mutluyum. Ne yazık ki, biricik büyükannem Maria bu korkunç hastalığın üstesinden gelemedi. Umarım hem büyükannem hem de bu hastalıktan ötürü hayatını kaybedenler huzur içinde uyur”

"Favori Galatasaray"

“Tecrübeli ve kaliteli oyuncularla birlikte, kazanma kültürü yerleşmiş bir kulübüz ve ligin özellikle de son haftalarında kazanmak için mental ve taktik gücü çok yüksek bir teknik adama sahibiz. Galatasaray, ligdeki son maçını oynayana kadar şampiyonluğun en büyük favorisi olacaktır. Unvanımızı korumak için tüm gücümüzü kullanacağız”

"8 tane finalimiz var"

“Hayat rutinimden bu kadar uzak kaldıktan sonra başlarda endişe yaşayabilirim. Hep birlikte tecrübe edeceğiz. Ligde 8 tane finalimiz var. Ara öncesi çok iyi bir periyodumuz vardı. Geri dönüşle ilgili sezonun ne şekilde başlayıp tamamlanacağı, Mayıs ayında sözleşmesi bitecek oyuncuların durumu gibi pek çok konu var”

"Taraftarı çok özledim"

“Koranavirüs nedeniyle yaşadığımız süreç oldukça zorlayıcı. Ligdeki son maçta sakatlandığım için fiziksel idmanlar yaptım. Futbol ile ilgili en çok harika taraftarımızın önünde oynamayı özledim”

"Muslera Türkçe'de benden daha iyi"

“Türkçe ile aram çok iyi. Hatta kendi sözcüklerimle de gün içindeki işlerimi halledebiliyorum ama bu konuda Muslera’dan iyi olup olmadığımı soruyorsanız, hayır. O, Türkçe konuşma konusunda benden daha iyi kesinlikle. Ben onu geçemedim”