Ryan Donk döndü, Fatih Terim’in eli rahatladı

Galatasaray’da savunma hattında Ryan Donk’un dönmesi, teknik direktör Fatih Terim’in elini rahatlattı. Sarı-kırmızılı ekipte Cristian Luyindama’nın ardından Marcao da sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyecek. Geçen hafta savunmanın ortasında Lemina ile Ahmet Çalık görev alırken, Ahmet gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşmüştü.
Gaziantep FK müsabakasında kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Donk, Medipol Başakşehir mücadelesinde sahadaki yerini aldı. Donk’un yanında Lemina görev yaptı.