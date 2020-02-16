Ryan Donk: Derbiye hazırız

Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup etti.

Galatasaray’ın tecrübeli isimlerinden Ryan Donk, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Maçları daha fazla gol atarak erken bitirmeleri gerektiğini belirten Donk, “Hafta içi yüksek tempoda bir maç oynadık. Bugün de zor bir başlangıç oldu. Yavaş yavaş kontrol bize geçti ve güzel zamanda da bir penaltı geldi. Daha fazla pozisyon bulup, daha erken gol atarak maçları çabuk bitirmeliyiz. Bugün hem 3 puan aldık hem gol yemedik. Bu, bizim için önemliydi. Defansif olarak iyi sonuçlar almak güzel” dedi.

Önümüzdeki hafta oynayacakları derbi mücadelesine de değinen Donk, “Dünyanın en önemli derbilerinden birine çıkacağız. Biz de buna hazırız” ifadelerini kullandı.