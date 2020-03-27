Ryan Donk bu vuruş için yoga yapıyor!

Sezon içinde sakatlık problemi yaşamayan, sürekli yaptığı ekstra çalışmaların meyvesini çok iyi toplayan Ryan Donk, bir kez daha teknik heyetin takdirini topladı. Liglerin tatil edilmesinden sonra, Galatasaray’da tüm oyunculara özel program verilirken, futbolculardan evlerinde her gün ortalama 1.5-2 saat idman yapmaları isteniyor. Bu özelprograma en hazırlıklı isimlerin başında ise Ryan Donk geliyor. Evinde herkesten büyük bir fitness odası olan 33 yaşındaki Donk, ekstra kick boks idmanlarıyla güçlenirken, yoga yaparak da esneklik kazanıyor.

Üstün performansından sonra...

Son teknoloji cihazlar vasıtasıyla Galatasaraylı oyuncuların fiziki bilgileri teknik heyete ulaşıyor. Şu ana kadar en iyi çalışan ismin Donk olduğu öğrenilirken, Hollandalı futbolcu bu sezonki üstün performansından sonra, fizikideğerleriyle bir kez daha herkesi şaşırtmayı başardı.

Kaptan olacak

2015-2016 sezonunun devre arasında Kasımpaşa’dan transfer edilen Ryan Donk, özellikle Fatih Terim göreve geldikten sonra beklenen performansı yakaladı. 3 yıldır takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan 33 yaşındaki futbolcu, taraftarların da en sevdiği isimlerin başında geliyor. Sezon sonunda futbolu bırakması beklenen Selçuk İnan’ın yerine Muslera birinci kaptan olacak. Donk’un da ikinci kaptan olarak devam edeceği öğrenildi.

Safa Can Konuksever