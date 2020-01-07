Ryan Babel'i Ajax'ın transfer etmek istediği haberlerine Hollandalı futbolcunun menajerinden açıklama geldi. Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Babel'in menajerliğini yapan Winny Haatrecht, Hollanda basınına açıklamalarda bulundu.

Babel'in Ajax ile görüştüğü haberlerini değerlendiren Winny Haatrecht, ''Evet, haberler doğru.'' sözlerini kullandı ve ayrılığı resmen açıklamış oldu. Fransız basını da Babel'in Ajax dışında Newcastle United ile görüştüğünü belirtmişti. Ryan Babel’in geçen ay, alacaklarının zamanında ödenmediğini gerekçe gösterip önce kulübe ihtar gönderdiği, sonra da bir kopyasını FIFA’ya yolladığı ortaya çıkmış, ödemenin yapılmasıyla kriz aşılmıştı. Yıllık maliyeti 3.5 milyon Euro olan ancak ilk yarıda sadece 5 gol atabilen Babel, performansı ile taraftarın beğenisini kazanamamıştı. (Hürriyet)