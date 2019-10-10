Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, yaptığı açıklamalarla gündem yaratmaya devam ediyor. Ülkesinin EURO 2020 elemelerinde Kuzey İrlanda ve Beyaz Rusya'yla oynayacağı maçlar öncesinde Voetbal International dergisiyle bir röportaj gerçekleştiren 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu, şimdi de hücum oyuncularının sadece skora katkısına bakılarak değerlendirilmesinden dert yandı.

Cim Bom'un yıldız ismi, "Kariyerimde ilk sıçramamı yaptığım dönemden önce kanat oyuncularından beklentilerin çok fazla olduğunu hatırlıyorum. Yanınızda oynayan futbolcuların performansını yükseltmek bunlardan bir tanesiydi. Örneğin topu ayağınızda iyi tutarak takım hâlinde daha iyi oynayabilirsiniz. Şimdiyse her şey, istatistiğe endeksli. Dokuz maçta iki gol, bir asist yapmış olmanıza bakılarak iyi ya da kötü olduğunuz söyleniyor." ifadelerini kullandı.

"Herkesin yılda 50 gol atan Cristiano Ronaldo gibi olmasına imkan yok." diyen Babel, "Ancak bu durum, sizin bir takım için önemsiz bir oyuncu olduğunuz anlamına gelmez. Şahsen sahada gösterdiğim performansımdan genel olarak memnunum." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler