Galatasaray'ın transfer teklifinde bulunduğu Hollandalı futbolcu Ryan Babel, UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz ile karşılaşacakları mücadele öncesinde çok konuşulacak açıklamalar yaptı Daily Mirror gazetesine özel bir röportaj veren 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu, insanların kendisini beğenmemesine isyan ederken kariyeriyle ilgili de gündem yaratan itiraflarda bulundu. İşte yıldız ismin o sözleri:

"İnsanlar beni sevmiyor"

"Daha önce Ajax, Liverpool ve Beşiktaş gibi takımlarda oynadım. Hepsi Avrupa'nın büyük kulüpleri. Uzun süredir de milli takımda ülkem adına oynuyorum. Ama tüm bunlara rağmen insanlar kadroya bile alınmamam gerektiğini düşünüyor. Bunu taraftarlar ve medyaya baktığımda fark edebiliyorum. Şu anda da bu konuya parmak basmak istiyorum. Zira artık sessiz kalabileceğimi düşünmüyorum. Görüyorum ki hiç kimse benden hoşlanmıyor. "

"Yok hükmündeyim"

"Teknik direktörümüz Ronald Koeman'ın beni beğendiğini biliyorum. Ancak uzmanlar, TV yorumcuları için ben adeta yok hükmündeyim. Her futbolcu insanlar tarafından sevilerek izlenmek için oynar. Ancak insanların bana sempati veya ilgisi yok. Onlar için hiçbir cazibem yokmuş gibi görünüyor. Peki bu konuda ne yapabilirim? Gerçekten bilmiyorum. Eğer insanlar sizi sevmiyorsa seninle kimse ilgilenmiyor demektir. Kendim için üzgün değilim. Ama içimdeki duyguları dışarı çıkarmanın vaktinin geldiğini düşünüyorum."

"Futbolculuğumdan şüphe ettim"

"Liverpool'da oynarken Hollanda Milli Takımı'na hep seçiliyordum. Ne var ki takımdan ayrıldıktan sonra 2011 ile 2017 yılları arasında hiç ülkem adına oynayamadım. Kariyerimin bu dönemi, mental problemlerle geçti. Zira doğru dürüst bir futbolcu olup olmadığımdan emin değildim. Eğer her 10 kişiden 9'u futbolda iyi olmadığınızı söylüyorsa kendinizi kötü hissedersiniz."

"Paranın peşinden koşmaya karar verdim"

"Kariyerimin en iyi döneminde kimse beni transfer etmek istemedi. Tek bir kulübün bile bana ilgisi olmadı. Menajerim de bunun üzerine kulüp yöneticileriyle temasa geçip neden beni istemediklerini sordu. Cevap hep aynıydı: 'İyi futbolcu ama bize göre değil.' Bunu hep yaşayınca güveniniz yere seriliyor. En sonunda bu durumu olduğu gibi kabul etmek zorunda kaldım ve paranın peşinden koşmayı seçerek Birleşik Arap Emirlikleri'ne transfer oldum."

"Fulham'da beni istemediler"

"İngiltere'ye geri döndüğümde Fulham'la sözleşme imzaladım. Ancak beni Londra'da hiç kimsenin istemediğini hissettim. Tekrar ediyorum, bunun nedenini ben de bilmiyorum. Ancak sonrasında herkes U dönüşü yaptı. Onları iyi performansımla ikna etmeyi başardım ve pek çok Fulham taraftarı bana 'Üzgünüz, haksızdık.' dedi. Sosyal medya hesabım sempatik mesajlarla doldu. İki yıl içinde en dipten en tepeye yükseldim. Hayatım dondurucu soğuktan sıcağa döndü."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler