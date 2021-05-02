Ryan Babel'den gol iptal kararına tepki!
Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği karşısında 2-0 kazanırken bir golü VAR incelemesi sonucu iptal oldu. Babel'in asisti sonucu Emre Akbaba gol atmış ancak gol öncesi Babel ile Johansson arasındaki pozisyon nedeniyle gol geçerli olmadı. Babel maçın ardından sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı
Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği karşısında 2-0 kazanırken bir golü de VAR incelemesi sonucu iptal olmuştu. Emre Akbaba'nın golü öncesi Babel'in Matias Johansson ile arasındaki pozisyonda elle oynama ihlali yaptığı belirlenince Ali Palabıyık tarafından gol geçerli sayılmadı.
Babel maçın ardından sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı
Babel, sosyal medya hesabından, 'Elle oynama? kafa sallama kısaltması (smh)' şeklinde bir paylaşım yaptı ve karara katılmadığını ifade etmiş oldu. Galatasaray Kulübü sosyal medya hesabı da Babel'in paylaşımına hareketli fotoğraf içeren bir paylaşımla destek verdi
https://twitter.com/GalatasaraySK/status/1388946816029401091