Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği karşısında 2-0 kazanırken bir golü de VAR incelemesi sonucu iptal olmuştu. Emre Akbaba'nın golü öncesi Babel'in Matias Johansson ile arasındaki pozisyonda elle oynama ihlali yaptığı belirlenince Ali Palabıyık tarafından gol geçerli sayılmadı.

Babel maçın ardından sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı

Babel, sosyal medya hesabından, 'Elle oynama? kafa sallama kısaltması (smh)' şeklinde bir paylaşım yaptı ve karara katılmadığını ifade etmiş oldu. Galatasaray Kulübü sosyal medya hesabı da Babel'in paylaşımına hareketli fotoğraf içeren bir paylaşımla destek verdi



