Galatasaray'ın sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Ryan Babel, performansı nedeniyle tartılmış ve devre arasında Ajax'a kiralanmıştı.

Hollanda'da ligin tamamiyle iptal edilmesi sonrasında sarı kırmızılılara geri dönecek olan ve 2022 yılına kadar Cim Bom ile sözleşmesi bulunan Babel'i Galatasaray sezon sonunda yolları ayırmayı planlıyor.

Bu tarz haberlerin çıkması üzerine de Ryan Babel, imali bir paylaşım yaptı.

"Ben bitti demeden bitmeyecek." başlığıyla paylaştığı fotoğrafta "Algı her şeydir! Hakkımda yanlış algı yaratıldığında üzülmemeyi öğrendim. Sadece algıyı kendiniz değiştirin." diyerek sarı kırmızılılara adeta gönderme yaptı.